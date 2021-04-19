Подержанные автомобили в РФ в I квартале 2021 года подорожали сильнее, чем новые

В России с прошлого года автопроизводители активно поднимают стоимость новых автомобилей.

С начала этого года новые легковушки на российском рынке прибавили в цене в среднем 3,8 процента, при этом удорожание наблюдается и на вторичном рынке.

На фоне дефицита новых машин и повышения цен на них, подержанные машины тоже дорожают, причем, как выяснили аналитики, на которых ссылается газета «Коммерсантъ», подержанные автомобили в РФ в 1 квартале 2021 года подорожали сильнее, чем новые, а именно на 5,2%.

В числе моделей, которые прибавляли в цене больше всего назвали Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class, при этом меньше всех стоимость росла на автомобили российских марок, а именно ВАЗ-2107 и Lada Kalina.

Как отметили аналитики «Авто.ру», тенденция роста авто наблюдается с прошлого года. Например, с начала 2020 года автомобили с пробегом стали дороже на 25%, тогда как новые машины прибавили в цене 15%.

В целом спрос на подержанные легковушки стабильно высокий, причем наиболее востребованными стали трехлетние авто с небольшим пробегом.

Такие машины продаются на рынке быстро. Однако наряду с этим отмечается, что из-за дефицита новых автомобилей, вторичный рынок практически пополняется свежими моделями.