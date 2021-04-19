Maserati презентовала первый гибридный кроссовер в своей истории

В Китае на Шанхайском мотор-шоу компания Maserati показала гибридную версию кроссовера Levante.

Этот представитель сегмента SUV получил гибридную силовую установку от седана Ghibli Hybrid.

Под капотом новинки установили 2,0-литровый турбированный ДВС, работающий в паре с 48-сольтовым стартер-генератором. Суммарная отдача системы составляет 330 л.с.

Гибридная версия Levante на рынке заменит дизельную версию кроссовера. По заявлению производителя, «зелёный» Levante в сравнении с дизельным на 16% потребляет меньше топлива.

Новый Maserati Levante будет предлагаться только с системой полного привода, причем по умолчанию кроссовер заднеприводный, но при необходимости система до 50% крутящего момента распределит на переднюю ось.

С места до 100 км/ч гибридная модификация способна разогнаться за 6 сек. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 240 км/ч.

Гибридный Levante от обычной версии отличается вставками синего цвета в интерьере и экстерьере.

В кроссовере еще установлена пневматическая подвеска, цифровая панель приборов и 8,4-дюймовый экран мультимедийной системы.

На европейском рынке Maserati Levante Hybrid уже можно заказать, в дилерских центрах кроссовер появится в июне.