Трещины в головке блока цилиндров: признаки и опасности поломки

Рассматриваемая часть двигателя автомобиля относится к наиболее важной его составляющей. При нарушении её целостности следует незамедлительно принимать соответствующие меры.

Признаки поломки

Поскольку невозможно выяснить наличие трещин без демонтажа мотора, его разборки, то необходимость ремонтирования должна определяться путём анализа явлений, характерных для неисправности. Среди признаков, перечисленных на странице avtopro.by/content/9-proverka-golovki-bloka-na-tresshiny, легче всего обнаруживаются автолюбителями следующие случаи:

двигательная установка регулярно перегревается с закипанием охлаждающей жидкости; температурный режим жарким летом часто изменяется скачкообразно. При этом значения температуры не только увеличиваются, но и падают; необходимо постоянно доливать хладагент.

Степень опасности поломки

Лопнувший блок полностью нарушает нормальное функционирование двигателя, поскольку в нём сосредоточен почти весь механизм газораспределения, проложены магистрали для смазочных веществ и охлаждающих. Зачастую трещины появляются между цилиндрами, масляными каналами, линиями для циркуляции хладагента. Именно поэтому разгерметизация узла сопровождается частичным смешиванием масла с охлаждающей жидкостью.

Ухудшение состава смазки, снижение её объёма неизбежно провоцирует перегревы, потому что она смазывает распределительный вал с коромыслами, клапана. Высокотемпературные режимы способны выбить клапанные сёдла. В результате появится мощный металлический стук.

При благоприятном стечении обстоятельств мотор глохнет либо заклинивается. Если он сохраняет работоспособность и дальше, то нередко разбиваются поршни, повреждаются гильзы. В итоге без дорогостоящего капитального ремонтирования уже никак не обойтись. Кроме протечек масла с течением времени выхлопные газы станут выходить в подкапотное пространство.

Неожиданные заклинивания при движении могут провоцировать аварийные ситуации. В зимний период легко теряется управление автомобилем даже на пустой, ровной дороге. Когда неприятность настигла вдали от цивилизации, тогда будет сложно найти помощь, поездка затянется, жизни автомобилиста и его пассажиров окажутся под угрозой.

Профилактикой и техобслуживанием автотранспорта нельзя пренебрегать. Своевременное выявление трещин в головке блока цилиндров избавляет от многочисленных проблем, включая значительные траты денег.