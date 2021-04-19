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Автовладельцам в РФ с 1 мая разрешат продавать автомобили через портал «Госуслуг»

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С 1 мая автовладельцы смогут оформлять продажу автомобиля через портал «Госуслуг». Весь процесс будет происходить в онлайн-режиме.
С начала следующего месяца продать автомобиль с пробегом можно будет через «Госуслуги».

Для оформления сделки автовладелец подает полный пакет документов, в который входит ПТС, СТС, и полис ОСАГО, если он еще является действительным для прежнего владельца.

Все документы будут направлены в ГИБДД.

При оформлении такой сделки автовладелец должен будет в документах поставить электронную подпись.

Нововведение будет действовать только для физических лиц, продающих свой подержанный автомобиль.

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