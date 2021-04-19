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«АвтоВАЗ» может оснастить семейство Lada Vesta FL системой контроля слепых зон в зеркалах

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Обновленное семейство Lada Vesta получит контроль слепых зон, о чем сообщили на сайте Лада.Онлайн, после того как на прототипах Vesta FL была замечена эта опция.
Стоит отметить, что еще ни на одной версии Lada не было контроля слепых зон. Эта опция скорее всего достанется от моделей Group Renault, в состав которой входит «АвтоВАЗ».

На тестовых вариантах Vesta FL на боковых зеркалах был замечен значок и световой индикатор системы контроля слепых зон.

Он позволяет контролировать зоны, которые не отображаются в боковом зеркале заднего вида.

Пока достоверно неизвестно, доберется ли новая для автомобилей Lada система. Рестайлинговая версия Lada Vesta будет представлена в следующем году.

Информация обо всех ее обновлениях пока держится в секрете, но уже известно, что популярная в РФ серия получит новую оптику, изменённые бамперы и множество обновлений в салоне.

lada LADA Vesta FL
Tvoe-avto.com
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