Обновлённый MINI John Cooper Works на рынке РФ оценили от 2,7 млн рублей

MINI озвучила стоимость на рестайлинговый John Cooper Works, который стал дороже на 290 тыс. рублей и теперь стоит от 2,7 млн рублей.

Российский офис компании объявил о старте продаж рестайлингового MINI John Cooper Works. Его теперь можно приобрести по цене от 2 750 000 рублей.

Обновленная модель получила новые опции и системы, а внешне обновленный хэтбек от дорестайлингового можно отличить по светодиодным фарам, увеличенным воздухозаборникам, шестиугольной радиаторной решетке и новому заднему диффузору.



В базовой версии John Cooper Works оснащается тормозной системой разработанной при участии компании Brembo, спортивной выхлопной системой и патрубками из нержавеющей стали.

В качестве опции автопроизводитель предлагает адаптивную спортивную подвеску и двухцветные диски Circuit Spoke.

Под капотом MINI John Cooper Works устанавливается двухлитровый мотор мощностью 231 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

С такой силовой установкой John Cooper Works до первой «сотни» разгоняется за 6,1 сек. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 246 км/ч.

В салоне новинки установлен увеличенный экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов.

В списке оснащения числится обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, система удержания в полосе движения и система экстренного торможения. В дилерских центрах рестайлинговый John Cooper Works появится в следующем месяце.