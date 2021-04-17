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Обновлённый MINI John Cooper Works на рынке РФ оценили от 2,7 млн рублей

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MINI озвучила стоимость на рестайлинговый John Cooper Works, который стал дороже на 290 тыс. рублей и теперь стоит от 2,7 млн рублей.
Российский офис компании объявил о старте продаж рестайлингового MINI John Cooper Works. Его теперь можно приобрести по цене от 2 750 000 рублей.

Обновленная модель получила новые опции и системы, а внешне обновленный хэтбек от дорестайлингового можно отличить по светодиодным фарам, увеличенным воздухозаборникам, шестиугольной радиаторной решетке и новому заднему диффузору.

Обновлённый MINI John Cooper Works на рынке РФ оценили от 2,7 млн рублей
В базовой версии John Cooper Works оснащается тормозной системой разработанной при участии компании Brembo, спортивной выхлопной системой и патрубками из нержавеющей стали.

В качестве опции автопроизводитель предлагает адаптивную спортивную подвеску и двухцветные диски Circuit Spoke.

Обновлённый MINI John Cooper Works на рынке РФ оценили от 2,7 млн рублей

Под капотом MINI John Cooper Works устанавливается двухлитровый мотор мощностью 231 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

С такой силовой установкой John Cooper Works до первой «сотни» разгоняется за 6,1 сек. Максимальная скорость автомобиля ограничена на отметке 246 км/ч.

Обновлённый MINI John Cooper Works на рынке РФ оценили от 2,7 млн рублей

В салоне новинки установлен увеличенный экран мультимедийной системы и цифровая панель приборов.

В списке оснащения числится обогрев рулевого колеса, круиз-контроль, система удержания в полосе движения и система экстренного торможения. В дилерских центрах рестайлинговый John Cooper Works появится в следующем месяце.

Обновлённый MINI John Cooper Works на рынке РФ оценили от 2,7 млн рублей Обновлённый MINI John Cooper Works на рынке РФ оценили от 2,7 млн рублей

mini Mini John Cooper Works
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