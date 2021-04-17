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Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит версию от Gazoo Racing

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Зарубежный портал Creative311 раскрыл новую информацию про следующее поколение внедорожника Toyota Land Cruiser.
Новое поколение Land Cruiser получит индекс «300» и классические ДВС, а вот про гибридную версию модели пока ничего не сообщается.

Источник ссылается на данные дилерских центров, которые уже знают некоторые подробности про новый Toyota Land Cruiser.

Так, полноприводный внедорожник будет предлагаться с 3,5-литровым турбированным мотором мощностью 420 лошадиных сил.

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит версию от Gazoo Racing

В паре с ДВС будет работать 9-ступенчатая автоматическая коробка. Старт производства такой версии намечен на 1 июля.

С 19 июля в производство поступит дизельная модификация Toyota Land Cruiser 300.

Под ее капотом будет установлен 3,3-литровый V6 с 309-сильной отдачей. Для этой версии будет предлагаться только 10-ступенчатый «автомат».

В Toyota Land Cruiser 300 будет «раздатка» с блокировкой и понижающая передача. Также у внедорожника оставили межколесный дифференциал с блокировкой.

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит версию от Gazoo Racing

В продаже автомобиль появится в пяти- и семиместной версии. Про гибридную версию нового поколения Land Cruiser пока ничего неизвестно.

Журналисты Creative311 полагают, что она появится в 2022 году, а также в следующем году может появиться версия от Gazoo Racing.

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит версию от Gazoo Racing

toyota Toyota Land Cruiser 300
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