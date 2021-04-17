Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 получит версию от Gazoo Racing

Зарубежный портал Creative311 раскрыл новую информацию про следующее поколение внедорожника Toyota Land Cruiser.

Новое поколение Land Cruiser получит индекс «300» и классические ДВС, а вот про гибридную версию модели пока ничего не сообщается.

Источник ссылается на данные дилерских центров, которые уже знают некоторые подробности про новый Toyota Land Cruiser.

Так, полноприводный внедорожник будет предлагаться с 3,5-литровым турбированным мотором мощностью 420 лошадиных сил.

В паре с ДВС будет работать 9-ступенчатая автоматическая коробка. Старт производства такой версии намечен на 1 июля.

С 19 июля в производство поступит дизельная модификация Toyota Land Cruiser 300.

Под ее капотом будет установлен 3,3-литровый V6 с 309-сильной отдачей. Для этой версии будет предлагаться только 10-ступенчатый «автомат».

В Toyota Land Cruiser 300 будет «раздатка» с блокировкой и понижающая передача. Также у внедорожника оставили межколесный дифференциал с блокировкой.

В продаже автомобиль появится в пяти- и семиместной версии. Про гибридную версию нового поколения Land Cruiser пока ничего неизвестно.

Журналисты Creative311 полагают, что она появится в 2022 году, а также в следующем году может появиться версия от Gazoo Racing.