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Жители РФ потратили 22 млрд рублей на автомобили Lada в марте 2021 года

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Аналитики посчитали, на какую сумму было реализовано автомобилей российской марки в прошлом месяце.
По данным аналитиков «Автостат Инфо» в марте 2021 года жители РФ потратили 22 млрд рублей на автомобили Lada, а за период с начала года показатель составил 55,5 млрд рублей.

Больше всего средств было потрачено на автомобиль Lada Vesta. Его объёмы продаж составили 8 737 штук, а сумма – 6,8 млрд рублей.

На втором месте оказалась Гранта с показателем 6,7 млрд рублей с продажи 11 992 ед. В тройке оказался Ларгус, которых было реализовано 4 025 штук на сумму 3,1 млрд рублей.

Также стоит отметить и Lada Niva с показателем 2,2 млрд рублей (3 004 ед.).

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