Genesis представил новый тизер своего электромобиля перед дебютом в Шанхае

Genesis готовится к Шанхайскому автосалону и интригует своих поклонников новым тизером.

Корейский производитель на Шанхайском автосалоне покажет свой премиальный электрокар, но какой именно пока неизвестно.

В опубликованном видеотизере было показано несколько моделей и рассказано про новый дизайнерский стиль бренда «Атлетическая элегантность».

Пока нет каких-либо подробностей про модели, которые должны показать на автосалоне через несколько дней.

Предположительно, корейский автопроизводитель привезет в Шанхай серийную версию модели, созданную по мотивам концепта X Concept.

Более вероятно, что на мотор-шоу покажут электрический вариант Genesis GV70 и G80.

Не исключено, что может быть продемонстрирован совершенной новый электрокар созданный на базе Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

