Главная » Новости

Genesis представил новый тизер своего электромобиля перед дебютом в Шанхае

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Genesis готовится к Шанхайскому автосалону и интригует своих поклонников новым тизером.

Корейский производитель на Шанхайском автосалоне покажет свой премиальный электрокар, но какой именно пока неизвестно.

В опубликованном видеотизере было показано несколько моделей и рассказано про новый дизайнерский стиль бренда «Атлетическая элегантность».

Пока нет каких-либо подробностей про модели, которые должны показать на автосалоне через несколько дней.

Предположительно, корейский автопроизводитель привезет в Шанхай серийную версию модели, созданную по мотивам концепта X Concept.

Более вероятно, что на мотор-шоу покажут электрический вариант Genesis GV70 и G80.

Не исключено, что может быть продемонстрирован совершенной новый электрокар созданный на базе Kia EV6 и Hyundai Ioniq 5.

genesis
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика