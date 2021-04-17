Дилеры предупредили о росте цен на автомобили в РФ во втором квартале 2021 года

Опрошенные в России дилеры прогнозируют новую волну роста цен на легковые автомобили, которая будет наблюдаться во втором квартале 2021 года.

Как рассказали опрошенные журналистами «РИА Новости» дилеры, прогнозируется рост стоимость в среднем на 2-7%.

На повышение цен повлияет как увеличение ставок утильсбора, так и дефицит машин. Более того продавцы прогнозируют, что ситуация с наличием машин в автосалонах будет только хуже.

Некоторые дилеры говорят, что ожидают увеличение стоимости не только новых, но и подержанных автомобилей.

Как рассказали представители «Рольфа», некоторые покупатели будут рассматривать уже не покупку новой машины, а с пробегом, так как на вторичном рынке дефицита не наблюдается. С другой стороны повышенный спрос на б/у авто спровоцирует повышение их стоимости.

Стоит отметить, что в первом квартале почти все автопроизводители в стране увеличили ценники своих авто в среднем от 2 до 8%.

Некоторые компании корректировали стоимость в большую сторону уже несколько раз за три месяца.