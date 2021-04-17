На продажу в США выставили лимузин ЗИЛ-41047 за 14 миллионов рублей

Лимузин находится в штате Огайо (США), и продавец за него просит 190 тыс. долларов (14 млн руб). Судя по фото представительская модель находится в отличном состоянии.

Продажу советского лимузина организовали через площадку Classiccars, на ней указали что пробег ЗИЛ-41047 1989 года выпуска составляет 40 тыс. км и у него все заводские детали.

Салон советского лимузина обшит натуральной кожей и тканью черного цвета.

Как автомобиль попал в США не сообщается.

ЗИЛ-41047 начали производить еще в 1985 году. Тогда это был самый большой серийный легковой автомобиль. Его длина составляет 6339 мм, а размер колесной базы — 3880 мм.

Стоит отметить, что ЗИЛ-41047 стал последним лимузином завода ЗИЛ. Все лимузины приводились в движение 7,7-литровым V8 с 315-сильной отдачей, а это позволяло автомобилю разгонятся до первой «сотни» за 12 сек. Максимальная скорость автомобиля составляла 190 км/ч.