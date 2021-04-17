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Китайская Geely представила первый электромобиль нового суббренда Zeekr

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Китайский автопроизводитель создал новый бренд Zeekr, под которым планируется выпускать новые электромобили.
Под новой маркой недавно дебютировала первая модель с названием Zeekr 001. Этот электрокар представляет собой автомобиль в кузове шутинг-брейк.

Его габариты составляют: 4 970/1 999/ 1 560 мм, расстояние между осями — 3005 мм. Также указано, что объем багажного отделения будет 2 144 литра.

Силовая установка представлена двумя электродвигателями, а их суммарная отдача составит 544 л.с. при 700 Нм. С такой установкой электромобиль ускорится до первой сотни за 3,8 секунды, а максимальная скорость составит 200 км/ч.

Китайская Geely представила первый электромобиль нового суббренда Zeekr

Что касается аккумулятора, то он сможет заряжаться за 5 минут. За это время запас хода пополнится на 120 км, причем в компании предлагают осуществлять зарядку без оплаты наличными, но для этого нужно заранее зарегистрироваться в системе, после чего списание средств будет происходить автоматически.

Еще в компании отметили, что в новом Zeekr 001 будет пневматическая подвеска, которая будет регулировать клиренс от 114 до 205 мм. В Китае новинка появится этой осенью, а также его продажи планируются и на других рынках, но каких конкретно, пока не уточняется.

 

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