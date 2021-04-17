Главная » Новости

Власти Вашингтона приняли закон о запрете использования автомобилей с ДВС

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Для полноценного принятия нового проекта закона требуется еще одна подпись. Одобрить законопроект должен еще губернатор Джей Инсли.

Власти Вашингтона приняли закон о запрете использования автомобилей с ДВС к 2030 году в рамках программы закон Clean Cars 2030 («Чистые автомобили 2030»).

В документе говорится об ограничении использования машин с дизельными и бензиновыми силовыми установками.

В ближайшее время проект должен подписать губернатор штата. В законопроекте отмечается, что будет введен на продажу машин с ДВС, а также ввоз их из других штатов.

По подсчетам экологов, данный закон позволит сократить объёмы выбросов углекислого газа почти на 30 процентов.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика