Для полноценного принятия нового проекта закона требуется еще одна подпись. Одобрить законопроект должен еще губернатор Джей Инсли.

Власти Вашингтона приняли закон о запрете использования автомобилей с ДВС к 2030 году в рамках программы закон Clean Cars 2030 («Чистые автомобили 2030»).

В документе говорится об ограничении использования машин с дизельными и бензиновыми силовыми установками.

В ближайшее время проект должен подписать губернатор штата. В законопроекте отмечается, что будет введен на продажу машин с ДВС, а также ввоз их из других штатов.

По подсчетам экологов, данный закон позволит сократить объёмы выбросов углекислого газа почти на 30 процентов.