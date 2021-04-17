Глава Tesla Илон Маск продемонстрировал прототип Tesla Cybertruck сотрудникам завода Tesla

Глава компании Tesla посетил строящийся автомобильный завод в Техасе, причем на него он прибыл на прототипе электрического пикапа Cybertruck.

Илон Маск прибыл на строительную площадку на пикапе, который до конца текущего года должны начать производить.

Напомним, Cybertruck впервые был продемонстрирован в 2019 году, тогда этот электрокар поразил публику своей внешностью и характеристиками.

Tesla Cybertruck, на котором глава компании приехал на строящийся завод Giga Texas, в салоне получил штурвал вместо привычного рулевого колеса, а также выдвижные ручки дверей.

Стоит отметить, что на презентации концепта Cybertruck было сказано, что в серийном пикапе не будет ручек даже выдвижных.