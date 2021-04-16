Что нужно знать для расчёта цены ОСАГО в Украине в 2021 году

Что нужно знать для расчёта цены ОСАГО?

Автогражданка – это обязательная страховка для каждого владельца автомобиля. Без нее невозможно управлять машиной, так как вас ждут большие штрафы. Но ее особенность в том, что она защищает не самого владельца машины, а третьих лиц, которые пострадали из-за вас во время ДТП. Поэтому многие владельцы транспортных средств пренебрегают таким полисом.

Как рассказывает эксперт, компания British Insurance, в таком случае водителей автомобилей, мотоциклов могут ждать достаточно высокие штрафы. Также в случае аварии они должны будут самостоятельно компенсировать все повреждения имущества и здоровья пострадавшей стороне.



Стоимость полиса автогражданки ОСАГО для легковых и грузовых авто

Средняя стоимость страховки составляет приблизительно 500 грн. И это намного меньше, чем, например, компенсация даже за самые незначительные повреждения на автомобиле. А иногда они переваливают и за пятизначную сумму.

При этом данная страховка не имеет единственно установленной цены. Поэтому нужно понимать, как рассчитать цену страховки автомобиля, чтобы знать хоть приблизительную сумму. На нее влияет несколько важных коэффициентов.

Но есть единый базовый платеж, который предусмотренный законом. На него умножаются различные коэффициенты, которые могут понизить или повысить стоимость полиса. Именно от этих коэффициентов и зависит цена страховки на автомобиль ОСАГО, но вместе с этим она все равно намного ниже, чем, например, компенсация за повреждение автомобиля.

На стоимость страховки влияет:

тип транспорта – легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл или прицеп;

объем двигателя;

город прописки владельца автомобиля;

наличие льгот;

где используется авто.

Скидку в 50% могут получить пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью и участники боевых действий. Но, если автомобиль льготника попал в аварию, а за рулем был другой человек, страховая может отказать в выплате или урезать выплаты.



Особенности расчета полиса

Конечно, самостоятельно посчитать, сколько вы будете платить, довольно сложно. Ведь необходимо учитывать самые разные категории. Чтобы рассчитать страховку на авто, необходимо брать единую базовую величину, которая является базовой. Далее ее умножают на несколько коэффициентов, что обозначают тип машины, ее особенности, характеристики использования транспортного средства и многое другое. Конечно, все это занимает довольно много времени. Поэтому для этих целей можно использовать специальный калькулятор.

С его помощью можно узнать цену на оформление страховки. При этом вам не нужно самостоятельно ничего узнавать. Так, онлайн расчёт ОСАГО производится просто с выбором определенных коэффициентов по параметрам автомобиля. Благодаря этому становится сразу понятно, сколько вы будете платить.

Почему электронный полис ОСАГО стоит дешевле

Такая страховка, может стоить существенно дешевле. Ведь с ее помощью можно сэкономить на доставке бланков, бумаге, также уменьшаются трудовые и временные затраты страховщиков. Также с помощью сниженного процента водителей пытаются привлечь к более удобной форме страховки.