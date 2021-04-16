Как правильно тонировать автомобиль?

Тонирование представляет собой одну из разновидностей автотюнинга, состоящую в нанесении на стекла различных рисунков либо их затемнении. Обычно для выполнения такого стайлинга к стеклу прикрепляется специальная плёнка.

Типы плёнки, с помощью которых тонируют автомашины

Ассортимент плёнок, с помощью которых тонируют авто, достаточно обширен. Их выбор зависит от финансовых возможностей и индивидуальных предпочтений автовладельца. В этих целях используются следующие материалы:

Окрашенная плёнка. С её помощью можно придать автомашине определённый стиль. Степень затемнения определяет владелец авто.

Атермальная плёнка. На сайте vissbon.com.ua/atermalnaya-plyonka вы можете подробнее узнать про атермальную плёнку и её свойства. Этот материал формирует защитное покрытие, сохраняя первоначальную прозрачность стекла. Таким способом без ухудшения видимости обеспечивается защита салона от нагрева и выгорания.

Арт-тонировка. На этом полупрозрачном материале имеется изображение, благодаря чему автомашине можно придать оригинальный вид без крупных финансовых расходов.

Перфорированная плёнка. Данный материал широко применяется в рекламном бизнесе. Его характерная особенность заключается в наличии множество мелких отверстий, благодаря которым обеспечивается хорошая видимость.

Плёнка с зеркальным эффектом. Этот материал может быть окрашен в различные цвета.

Силиконовая плёнка. Этот материал закрепляется на стекле без использования клеевого состава и может быть в любой момент времени удален.

Заводское тонирование

Производители автомашин учитывают востребованность тонирования стекол со стороны покупателей, а также многообразие используемых в этих целях материалов. Так что при наличии желания можно заказать автомашину с конвейера с уже готовой заводской тонировкой. Достоинство этого варианта выражается чрезвычайно высоком качестве тонирования. Такая тонировка не стирается, не блекнет под действием солнечного света и не царапается. Но надо иметь в виду, что избавиться от неё не удастся, поскольку вместо использования плёнок стекло в этом случае окрашивается путём распыления мелкодисперсной краски.

Таким образом, тонировать автомобиль можно при помощи разнообразных технологий и с использованием различных материалов. Благодаря этому каждый автовладелец всегда найдет соответствующий его потребностям вариант.