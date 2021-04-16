Главная » Автосоветы

Как правильно тонировать автомобиль?

Опубликовано Обновлено

Тонирование представляет собой одну из разновидностей автотюнинга, состоящую в нанесении на стекла различных рисунков либо их затемнении. Обычно для выполнения такого стайлинга к стеклу прикрепляется специальная плёнка.

Типы плёнки, с помощью которых тонируют автомашины

Ассортимент плёнок, с помощью которых тонируют авто, достаточно обширен. Их выбор зависит от финансовых возможностей и индивидуальных предпочтений автовладельца. В этих целях используются следующие материалы:

  • Окрашенная плёнка. С её помощью можно придать автомашине определённый стиль. Степень затемнения определяет владелец авто.
  • Атермальная плёнка. На сайте vissbon.com.ua/atermalnaya-plyonka вы можете подробнее узнать про атермальную плёнку и её свойства. Этот материал формирует защитное покрытие, сохраняя первоначальную прозрачность стекла. Таким способом без ухудшения видимости обеспечивается защита салона от нагрева и выгорания.
  • Арт-тонировка. На этом полупрозрачном материале имеется изображение, благодаря чему автомашине можно придать оригинальный вид без крупных финансовых расходов.
  • Перфорированная плёнка. Данный материал широко применяется в рекламном бизнесе. Его характерная особенность заключается в наличии множество мелких отверстий, благодаря которым обеспечивается хорошая видимость.
  • Плёнка с зеркальным эффектом. Этот материал может быть окрашен в различные цвета.
  • Силиконовая плёнка. Этот материал закрепляется на стекле без использования клеевого состава и может быть в любой момент времени удален.

Заводское тонирование

Производители автомашин учитывают востребованность тонирования стекол со стороны покупателей, а также многообразие используемых в этих целях материалов. Так что при наличии желания можно заказать автомашину с конвейера с уже готовой заводской тонировкой. Достоинство этого варианта выражается чрезвычайно высоком качестве тонирования. Такая тонировка не стирается, не блекнет под действием солнечного света и не царапается. Но надо иметь в виду, что избавиться от неё не удастся, поскольку вместо использования плёнок стекло в этом случае окрашивается путём распыления мелкодисперсной краски.

Таким образом, тонировать автомобиль можно при помощи разнообразных технологий и с использованием различных материалов. Благодаря этому каждый автовладелец всегда найдет соответствующий его потребностям вариант.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика