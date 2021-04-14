Ремонт американских автомобилей

Стоимость ремонта автомобиля зависит от характера неисправности и стоимости запчастей. Автомобили старых версий с небольшим набором электроники наиболее просты в ремонте и не требуют специального оборудования. Если же приходится специально заказывать автозапчасти у производителя, то цена ремонта возрастает. Сэкономить на ремонте можно, используя б/у запчасти из США, Германии или Польши.

Виды работ по ремонту авто из США

Кузовной ремонт. Рихтовка деформированного кузова, покраска и покрытие его лаком – наиболее популярные услуги у владельцев американских автомобилей.

Восстановление подушек безопасности и реставрация ремней. Авто, побывавшее в аварии, может иметь заклинившие ремни безопасности, выстрелившие подушки безопасности или выбитые клеммы электричества. Ремонт позволит вернуть пассивную систему безопасности в первоначальное состояние.

Подбор запасных частей. Оригинальные автозапчасти из США обеспечат необходимый стандарт качества, которым так славятся американские автомобили.

Замена стекол и удаление сколов.

Настройка или замена автоэлектрики.

Адаптация авто. С помощью данной опции можно изменить язык мультимедиа и электронной приборной панели, настроить единицы измерения (расстояние, давление, температура, скорость, расход горючего). Установив специальную прошивку, можно также загрузить навигационные карты и настроить FM-радио.

Дополнительные услуги

Для комфорта водителя могут быть предложены следующие услуги:

Установка охранной системы. Специалисты подскажут нестандартную схему блокировки, разместят блоки охраны в труднодоступных для взлома местах.

Обработка кузова против коррозии. Антикоррозийная обработка днища позволит сохранить автомобиль в надлежащем состоянии.

Тонировка стекол. С помощью тонирующей пленки можно защитить салон ТС от выгорания материалов и нагрева.

Детейлинг. Профессиональная полировка фар и кузова, нанесение нанокерамики, качественная чистка салона подчеркивают статус владельца машины.

Чип-тюнинг. Услуга позволяет улучшить скоростные характеристики авто и сократить расход топлива.

Большинство автомобилей, привезенных из США, имеют повреждения или участвовали в ДТП. Однако пригон автомобиля из США зачастую выгоден, даже если предстоит его ремонт. Специалисты автосервиса могут предварительно определить дефекты уже по фото с аукционов США, благодаря чему можно заблаговременно заказать запчасти для ремонта еще до прибытия авто.