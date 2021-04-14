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Ремонт американских автомобилей

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Стоимость ремонта автомобиля зависит от характера неисправности и стоимости запчастей. Автомобили старых версий с небольшим набором электроники наиболее просты в ремонте и не требуют специального оборудования. Если же приходится специально заказывать автозапчасти у производителя, то цена ремонта возрастает. Сэкономить на ремонте можно, используя б/у запчасти из США, Германии или Польши.

Виды работ по ремонту авто из США

  • Кузовной ремонт. Рихтовка деформированного кузова, покраска и покрытие его лаком – наиболее популярные услуги у владельцев американских автомобилей.
  • Восстановление подушек безопасности и реставрация ремней. Авто, побывавшее в аварии, может иметь заклинившие ремни безопасности, выстрелившие подушки безопасности или выбитые клеммы электричества. Ремонт позволит вернуть пассивную систему безопасности в первоначальное состояние.
  • Подбор запасных частей. Оригинальные автозапчасти из США обеспечат необходимый стандарт качества, которым так славятся американские автомобили.
  • Замена стекол и удаление сколов.
  • Настройка или замена автоэлектрики.
  • Адаптация авто. С помощью данной опции можно изменить язык мультимедиа и электронной приборной панели, настроить единицы измерения (расстояние, давление, температура, скорость, расход горючего). Установив специальную прошивку, можно также загрузить навигационные карты и настроить FM-радио. 

Дополнительные услуги

Для комфорта водителя могут быть предложены следующие услуги:

  • Установка охранной системы. Специалисты подскажут нестандартную схему блокировки, разместят блоки охраны в труднодоступных для взлома местах.
  • Обработка кузова против коррозии. Антикоррозийная обработка днища позволит сохранить автомобиль в надлежащем состоянии.  
  • Тонировка стекол. С помощью тонирующей пленки можно защитить салон ТС от выгорания материалов и нагрева.
  • Детейлинг. Профессиональная полировка фар и кузова, нанесение нанокерамики, качественная чистка салона подчеркивают статус владельца машины.
  • Чип-тюнинг. Услуга позволяет улучшить скоростные характеристики авто и сократить расход топлива.

Большинство автомобилей, привезенных из США, имеют повреждения или участвовали в ДТП. Однако пригон автомобиля из США зачастую выгоден, даже если предстоит его ремонт. Специалисты автосервиса могут предварительно определить дефекты уже по фото с аукционов США, благодаря чему можно заблаговременно заказать запчасти для ремонта еще до прибытия авто. 

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