Ремонт американских автомобилей

Стоимость ремонта автомобиля зависит от характера неисправности и стоимости запчастей. Автомобили старых версий с небольшим набором электроники наиболее просты в ремонте и не требуют специального оборудования. Если же приходится специально заказывать автозапчасти у производителя, то цена ремонта возрастает. Сэкономить на ремонте можно, используя б/у запчасти из США, Германии или Польши.
Виды работ по ремонту авто из США
- Кузовной ремонт. Рихтовка деформированного кузова, покраска и покрытие его лаком – наиболее популярные услуги у владельцев американских автомобилей.
- Восстановление подушек безопасности и реставрация ремней. Авто, побывавшее в аварии, может иметь заклинившие ремни безопасности, выстрелившие подушки безопасности или выбитые клеммы электричества. Ремонт позволит вернуть пассивную систему безопасности в первоначальное состояние.
- Подбор запасных частей. Оригинальные автозапчасти из США обеспечат необходимый стандарт качества, которым так славятся американские автомобили.
- Замена стекол и удаление сколов.
- Настройка или замена автоэлектрики.
- Адаптация авто. С помощью данной опции можно изменить язык мультимедиа и электронной приборной панели, настроить единицы измерения (расстояние, давление, температура, скорость, расход горючего). Установив специальную прошивку, можно также загрузить навигационные карты и настроить FM-радио.
Дополнительные услуги
Для комфорта водителя могут быть предложены следующие услуги:
- Установка охранной системы. Специалисты подскажут нестандартную схему блокировки, разместят блоки охраны в труднодоступных для взлома местах.
- Обработка кузова против коррозии. Антикоррозийная обработка днища позволит сохранить автомобиль в надлежащем состоянии.
- Тонировка стекол. С помощью тонирующей пленки можно защитить салон ТС от выгорания материалов и нагрева.
- Детейлинг. Профессиональная полировка фар и кузова, нанесение нанокерамики, качественная чистка салона подчеркивают статус владельца машины.
- Чип-тюнинг. Услуга позволяет улучшить скоростные характеристики авто и сократить расход топлива.
Большинство автомобилей, привезенных из США, имеют повреждения или участвовали в ДТП. Однако пригон автомобиля из США зачастую выгоден, даже если предстоит его ремонт. Специалисты автосервиса могут предварительно определить дефекты уже по фото с аукционов США, благодаря чему можно заблаговременно заказать запчасти для ремонта еще до прибытия авто.