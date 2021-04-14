Zhiji Auto на мотор-шоу в Шанхае представит электрический спорткар Zhiji L7

Компания Zhiji Auto в Китае представила электрокар Zhiji L7 с запасом хода 1000 км.

Новинка является очень технологичным автомобилем. В нем применили самые современные технологии, которые пока не используются в массовых серийных электрокарах.



Компания Zhiji Auto была создана при содействии SAIC, Zhangjiang Hi-Tech и Alibaba Group. Молодой автопроизводитель занимается разработкой и производством премиальных электрокаров.

Презентация седана Zhiji L7 состоится на Шанхайском автосалоне. Сейчас компания провела анонс модели, а также раскрыла ее главные особенности. Так, Zhiji L7 способна разгонятся от 0 до 100 км/ч всего на 3,9 сек.

В электрокаре есть возможность заряжать аккумулятор беспроводным способом. Для этого требуется беспроводная станция мощностью 11 кВт. Одного часа зарядки хватит на 80 км пробега.

В продаже Zhiji L7 будет с батарей ёмкостью 93 кВт/ч, которая позволит проехать максимум 615 км.

Также предложат топовую версию седана с аккумулятором ёмкостью 118 кВт, он уже обеспечит до 1000 км пробега на одном заряде.

Премиальная «четерхдверка» получила систему автоматического пилотирования. Для ее работы в автомобиле установили 12 ультразвуковых радаров и лидары, 12 камер и 5 радаров миллиметрового диапазона.

Продажи Zhiji L7 планируют начать в следующем году, но когда именно пока неизвестно.