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Бренд Mini выпустит новый кроссовер и первый в своей истории минивэн

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К 2030 году британский автопроизводитель Mini полностью откажется от классических моделей и начнет выпускать только электрокары.
Помимо этого, компания расширит модельный ряд за счет новых трех моделей. Одна из них будет минивэном, созданным по мотивам представленного в прошлом году концепта Urbanaut.

Пока известно, что в основе минивэна будет лежать универсальная платформа FAAR, которая позволяет создавать как электрические, так и гибридные и классические модели.

Помимо этого, британский автопроизводитель в ближайшие годы намерен выпустить компактный городской трёхдверный хэтчбек длиной 3,5 метра.

Эта модель разрабатывается совместно с китайской Great Wall, причем ее будут выпускать не только в Великобритании, но также и Китае.

Электрическим теще станет кроссовер Countryman, причем его намерены сделать полноценным SUV, который по размерам будет сопоставим с BMW X1.

Новое поколение Countryman будет предлагаться как с бензиновым мотором, так и гибридной силовой установкой, а в дальнейшем появится и полностью электрическая версия кроссовера.

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