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На продажу за 16 млн рублей выставлена коллекция ВАЗов без пробега

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Коллекция отечественных автомобилей состоит из 16 моделей, среди которых есть и «Самара» в кузове кабриолет.
На сайте объявлений по продаже автомобилей выставили на продажу коллекцию автомобилей Lada. Автор объявления указал, что все экземпляры находятся в идеальном состоянии.

Некоторые из них не имеют пробега, а у других он минимальный. За всю коллекцию просят 16 млн рублей.

Продажу осуществляют в Москве. В коллекции есть ценная для многих «Копейка» «Шестерка». Также присутствует ВАЗ-2102, 2103, 2105, 2107 и ВАЗ-2108, 2109.

На продажу за 16 млн рублей выставлена коллекция ВАЗов без пробега На продажу за 16 млн рублей выставлена коллекция ВАЗов без пробега На продажу за 16 млн рублей выставлена коллекция ВАЗов без пробега На продажу за 16 млн рублей выставлена коллекция ВАЗов без пробега

 

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