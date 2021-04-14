На продажу за 16 млн рублей выставлена коллекция ВАЗов без пробега

Коллекция отечественных автомобилей состоит из 16 моделей, среди которых есть и «Самара» в кузове кабриолет.

На сайте объявлений по продаже автомобилей выставили на продажу коллекцию автомобилей Lada. Автор объявления указал, что все экземпляры находятся в идеальном состоянии.

Некоторые из них не имеют пробега, а у других он минимальный. За всю коллекцию просят 16 млн рублей.

Продажу осуществляют в Москве. В коллекции есть ценная для многих «Копейка» «Шестерка». Также присутствует ВАЗ-2102, 2103, 2105, 2107 и ВАЗ-2108, 2109.