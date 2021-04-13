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Hyundai представил для Китая кроссовер Tucson L с 200-сильным двигателем

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Автомобиль разрабатывали для китайского рынка, и его продажи за пределами этого рынка не планируются.
Hyundai представил для Китая кроссовер Tucson L с 200-сильным двигателем, который имеет увеличенную колесную базу.

Модель от глобального варианта получил не только увеличенные габариты и двигатель, но и вертикальный экран мультимедийной системы.

Так, у Tucson L в моторной гамме будет полуторалитровый двигатель мощностью 200 л.с., в качестве трансмиссии предложат 7-сутпенчую роботизированную КП с двумя сцеплениями.

Hyundai представил для Китая кроссовер Tucson L с 200-сильным двигателем

На старте продаже кроссовер предложат только в переднеприводной системой, а позднее на рынке станет доступен и полноприводный вариант.

Помимо вертикального планшета, в списке оснащенности автомобиля заявлена двухсекционная панорамная крыша и климат-контроль.

Стоимость длиннообразного Tucson L составит 160 тыс. юаней минимум, а это около 1,8 млн рублей.

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