Автомобиль разрабатывали для китайского рынка, и его продажи за пределами этого рынка не планируются.

Hyundai представил для Китая кроссовер Tucson L с 200-сильным двигателем, который имеет увеличенную колесную базу.

Модель от глобального варианта получил не только увеличенные габариты и двигатель, но и вертикальный экран мультимедийной системы.

Так, у Tucson L в моторной гамме будет полуторалитровый двигатель мощностью 200 л.с., в качестве трансмиссии предложат 7-сутпенчую роботизированную КП с двумя сцеплениями.

На старте продаже кроссовер предложат только в переднеприводной системой, а позднее на рынке станет доступен и полноприводный вариант.

Помимо вертикального планшета, в списке оснащенности автомобиля заявлена двухсекционная панорамная крыша и климат-контроль.

Стоимость длиннообразного Tucson L составит 160 тыс. юаней минимум, а это около 1,8 млн рублей.