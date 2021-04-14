Диски колёс от Bugatti продадут на аукционе по цене новой Lada Vesta Sport

RM Sotheby’s анонсировал продажу редчайших оригинальных колёсных дисков от суперкара Bugatti EB110.

Аукцион по продаже колесных дисков начнут 21 апреля, он будет проходить в онлайн формате, а закончить аукцион планируют 29 апреля.

Продавец намерен выручить за колесные диски не менее 8000 — 12 000 евро, что в пересчете составляет от 740 до 1,1 млн рублей. За такую сумму в РФ можно купить Lada Vesta.

Оригинальные колесные диски от легендарного суперкара Bugatti EB110 имеют диаметр 18 дюймов, ширина передних колес составляет 9 дюймов, а задних 12 дюймов.

Торговый дом RM Sotheby’s отметил, что лот находится в Дании, поэтому покупателю придется учесть то, что потребуется заплатить за их доставку.