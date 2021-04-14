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Диски колёс от Bugatti продадут на аукционе по цене новой Lada Vesta Sport

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RM Sotheby’s анонсировал продажу редчайших оригинальных колёсных дисков от суперкара Bugatti EB110.
Аукцион по продаже колесных дисков начнут 21 апреля, он будет проходить в онлайн формате, а закончить аукцион планируют 29 апреля.

Продавец намерен выручить за колесные диски не менее 8000 — 12 000 евро, что в пересчете составляет от 740 до 1,1 млн рублей. За такую сумму в РФ можно купить Lada Vesta.

Оригинальные колесные диски от легендарного суперкара Bugatti EB110 имеют диаметр 18 дюймов, ширина передних колес составляет 9 дюймов, а задних 12 дюймов.

Торговый дом RM Sotheby’s отметил, что лот находится в Дании, поэтому покупателю придется учесть то, что потребуется заплатить за их доставку.

Диски колёс от Bugatti продадут на аукционе по цене новой Lada Vesta Sport

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