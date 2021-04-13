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В Москве в марте 2021 года продажи автомобилей упали на четверть

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Российские аналитики рассказали о продажах автомобилей в столице по итогам марта.
В прошлом месяце, на автомобильном рынке Москвы наблюдалось снижение продаж новых машин, когда было реализовано 18,8 тыс. ед., что на 24% меньше.

Как сообщили аналитики «Автостат», лидером в Москве по продажам является автомобиль KIA Rio, реализованный в количестве 1 231 ед.

На второй строчке оказался Hyundai Solaris, проданный в количестве 813 штук, а третий результат показал Hyundai Creta. Его продажи составили 705 экземпляров.

Volkswagen Tiguan стал четвертым в списке с показателем 617 ед., а замыкает первую пятерку самых востребованных автомобилей модель Volkswagen Polo – 611 ед.

В десятке лидеров еще оказались: Toyota RAV4 (561 ед.), Skoda Rapid (527 ед.), KIA Sportage (445 ед.), Nissan Qashqai (414 ед.) и Skoda Kodiaq (398 ед.).

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