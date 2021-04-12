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Toyota на мотор-шоу в Шанхае представит концепт электрического кроссовера

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Новый электрокар станет первым в линейке экологически чистых автомобилей.
Японская компания официально анонсировала премьеру нового концепта электрического кроссовера Beyond Zero и новой линейки электрокаров.

Подробности о проекте пока держатся в секрете, но уже известно, что новинка будет иметь силовую установку с двумя электродвигателями, за счет которых модель будет полноприводной. В основе автомобиля расположится новая платформа e-TNGA.

К слову ее разработкой Toyota занималась совместно с Subaru. По некоторым данным, силовая установка Beyond Zero будет иметь мощность 290 л.с., а запас хода составит около 500 км.

Помимо этого, электрокар получит поддержку сверхбыстрой зарядки, позволяющей пополнить запас хода до 100% за 10 минут. Еще известно, что в новой линейке будет пять автомобилей.

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