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Hyundai запатентовал в Китае новый минивэн Hyundai Custo

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Презентация этого минивэна будет проходить на Шанхайском автосалоне, а пока производитель зарегистрировал новинку в Китае.
Благодаря этому стали известны характеристики минивэна. Hyundai запатентовал в Китае новый минивэн Hyundai Custo с дизайном, который использовался в последнем Hyundai Tucson.

Габариты автомобиля следующие: 4 950/1 850/1 734 мм, колесная база – 3 055 мм. Линейка двигателей будет представлена двумя силовыми установками объемом 1,5 и 2,0 литра.

Их мощность составит 170 и 236 л.с. соответственно. Среди трансмиссии будет 7- или 8-ступенчатая КП. Система привода заявлена только на переднюю ось.

Все подробности компания раскроет 19 апреля.

Hyundai запатентовал в Китае новый минивэн Hyundai Custo Hyundai запатентовал в Китае новый минивэн Hyundai Custo

hyundai Hyundai Custo
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