Lexus официально анонсировал премьеру обновленного седана Lexus ES

Премиальная марка опубликовала видеотизер, которым анонсировала презентацию обновленной версии бизнес-седана Lexus ES.
Этот автомобиль будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу с 19 апреля.
По предварительным данным, рестайлинговый Lexus ES не получит кардинальных изменений, при этом обновление затронет и салон.
В техническом плане изменений не ожидается. Стоит отметить, что Lexus ES седьмой генерации предлагается на российском рынке, где его стоимость стартует от 2,95 млн рублей.
Еще на мотор-шоу в Шанхае компания должная показать новый концепт электрического кроссовера с названием LF-Z Electrified.