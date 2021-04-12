Lexus официально анонсировал премьеру обновленного седана Lexus ES

Премиальная марка опубликовала видеотизер, которым анонсировала презентацию обновленной версии бизнес-седана Lexus ES.

Этот автомобиль будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу с 19 апреля.

По предварительным данным, рестайлинговый Lexus ES не получит кардинальных изменений, при этом обновление затронет и салон.

В техническом плане изменений не ожидается. Стоит отметить, что Lexus ES седьмой генерации предлагается на российском рынке, где его стоимость стартует от 2,95 млн рублей.

Еще на мотор-шоу в Шанхае компания должная показать новый концепт электрического кроссовера с названием LF-Z Electrified.