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Lexus официально анонсировал премьеру обновленного седана Lexus ES

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Премиальная марка опубликовала видеотизер, которым анонсировала презентацию обновленной версии бизнес-седана Lexus ES.
Этот автомобиль будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу с 19 апреля.

По предварительным данным, рестайлинговый Lexus ES не получит кардинальных изменений, при этом обновление затронет и салон.

В техническом плане изменений не ожидается. Стоит отметить, что Lexus ES седьмой генерации предлагается на российском рынке, где его стоимость стартует от 2,95 млн рублей.

Еще на мотор-шоу в Шанхае компания должная показать новый концепт электрического кроссовера с названием LF-Z Electrified.

lexus Lexus ES
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