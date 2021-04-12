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Компания Toyota выпустит новый кроссовер под названием Crown

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Новый кроссовер с названием Crown будут выпускать для китайского рынка, и новым он называется условно, так как это будет известная модель, но со слегка измененным дизайном.
Компания Toyota выпустит новый кроссовер под названием Crown, выпуском которого займется совместное с GAC предприятие. В частности, речь идет о перелицованном Toyota Highlander.

Полное название слегка измененного Toyota Highlander на китайском рынке будет Toyota Crown Kluger, а его главным отличием станет корона на радиаторной решетке.

К тому же во внешности автомобиля будут спортивные элементы. В моторной гамме автомобиля, как говорится в документах, будет гибридная силовая установка на базе 2.5-литрового ДВС.

Суммарная отдача составит 192 л.с. Предположительно презентация кроссовера состоится в этом месяце на автосалоне в Шанхае.

toyota Toyota Crown
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