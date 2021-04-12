Компания Skoda показала обновлённый кроссовер Skoda Kodiaq до дебюта

Уже завтра 13 апреля состоится официальная презентация обновленного кроссовера Skoda Kodiaq, новое изображение которого компания опубликовала за 1 день.

Тизерное изображение демонстрирует силуэт автомобиля, а также на нем можно увидеть переднюю светодиодную оптику, С-образные фонари сзади, а также рейлинги на крыше, обновленную решетку радиатора, а также широкие воздухозаборники.

Предполагается, что обновление затронет и салон автомобиля, а вот в техническом плане серьезных изменений не ожидается.

Все подробности будут раскрыты уже 13 апреля, но уже известно, что обновленная модель появится на российском рынке до конца года.