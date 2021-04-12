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Citroen представил новый кроссовер-лифтбек Citroen C5 X 2021 модельного года

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В модельной линейке Citroen появился новый автомобиль, который сочетает в себе черты сразу трех типов автомобилей, а именно кроссовера, лифтбека и седана.
Новинка была представлена автопроизводителем, который объявил, что продажи ее стартуют во второй половине года и сначала автомобиль появится в европейских странах.

Citroen представил новый кроссовер-лифтбек Citroen C5 X 2021 модельного года, выполненный в фирменном стиле бренда, в котором заявлен как обычные ДВС, так и гибридные версии.

Модель получила следующие габариты: 4 805/1 864/ 1 485 мм. Объём багажного отделения составит 545 литров, а при сложенных сидениях показатель увеличится до 1 640 литров.

В новинке также заявлена подвеска Citroën Advanced Comfort с тремя режимами работы, которые активируются в зависимости от дорожного покрытия.

Citroen представил новый кроссовер-лифтбек Citroen C5 X 2021 модельного года

Еще в Citroen C5 X есть система полуавтономного вождения второго уровня, система контроля слепых зон, предупреждения столкновений при движении задним ходом, а также система кругового обзора.

В салоне стоит отметить проекционный дисплей на лобовом стекле с возможностью вывода разно информации, начиная от данных о скорости машины, и заканчивая деталями телефонного звонка или подсказками навигационной системы.

Citroen представил новый кроссовер-лифтбек Citroen C5 X 2021 модельного года

Мультимедийная система получила 12-дюймовый экран. Что касается моторной гаммы, то в ней будет обычный бензиновый двигатель и подзаряжаемая силовая установка.

Известно, что в последней запас хода только на электротяге составит 50 км, а максимальная скорость будет 135 км/ч. Больше подробностей в компании не раскрывают, в том числе пока не назвали и стоимость новинки.

Citroen представил новый кроссовер-лифтбек Citroen C5 X 2021 модельного года Citroen представил новый кроссовер-лифтбек Citroen C5 X 2021 модельного года Citroen представил новый кроссовер-лифтбек Citroen C5 X 2021 модельного года Citroen представил новый кроссовер-лифтбек Citroen C5 X 2021 модельного года Citroen представил новый кроссовер-лифтбек Citroen C5 X 2021 модельного года

citroen Citroen C5 X
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