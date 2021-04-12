как выбрать моторное масло для мотоцикла

Моторное масло — важнейший компонент, необходимый для правильной работы любого двигателя внутреннего сгорания. Правильно подобранное масло защитит «сердце» техники от износа, коррозии, поможет поддерживать стабильное давление внутри механизма, продлит срок жизни коробки переключения передач.

Пару десятков лет назад владельцы мототехники спокойно заливали в двигатель «железного друга» любое обычное автомобильное масло. Однако времена изменились, и мототехника стала более совершенна, и далеко не все смазочные материалы для нее подходят. В частности, масла, не прошедшие специальную сертификацию, не гарантируют адекватные эксплуатационные характеристики для применения в мотоциклах с «мокрым» многодисковым сцеплением, работающем в масляной ванне.

При выборе моторного масла необходимо в первую очередь ориентироваться на тип двигателя, а также на рекомендации производителя мотоцикла. Чаще всего он рекомендует использовать свою фирменную продукцию, однако, как правило, этот вариант не всем по карману. Можно изучить характеристики фирменного масла и, основываясь на этой информации, подобрать качественный аналог.

Итак, существуют следующие маркировки:

SAE — американская классификация по вязкости. Буква W в маркировке указывает на то, что сорт зимний, а если указана только цифра, то это масло летнее. Дефис означает, что сорт подходит для всех сезонов.

API — американская классификация по качеству. Маркировка на упаковке выглядит как API Sn. Буква S указывает на то, что сорт бензиновый. Вторая буква указывает на качество (после S может стоять буква от A до N и чем ближе буква расположена к концу алфавита, тем качество продукта выше).

JASO — классификация японская. Здесь ориентация идет по типу мотора. Для двигателей двухтактных подходят FA, FB, FC, FD. Для четырехтактных — МВ, МА-1, МА-2.

Для четырехтактных двигателей используются различные типы масел, которые отличаются своей основой.

Минеральные масла — считаются самыми «простыми», которые чаще рекомендуют использовать для старых мотоциклов. В двигатели новых байков их заливать тоже можно, однако в этом случае необходимо строго соблюдать периодичность замены. Минеральное масло представляет собой хорошо очищенный нефтепродукт, в котором доля синтетических добавок составляет не более 20 %.

Полусинтетические масла представляют собой нечто среднее между минеральными и синтетическими продуктами. Этот вариант можно считать оптимальным с точки зрения соотношения цены и качества. Доля синтетических компонентов в этих продуктах составляет 30–35 %. Именно они позволяют предотвратить появление отложений в двигателе, позволяют маслу вести себя стабильно при перепадах температур и не терять вязкости при высоких температурах. Наиболее популярными полусинтетическими моторными маслами являются ENI I-RIDE MOTO 15W-50, 5100 4T 10W-40 Motul, Sport 4T 10W-40 Repsol.

Синтетические масла целесообразно использовать в дорогих, престижных спортивных и гоночных моделях мотоциклов, но для большинства мототехники такая смазка — неоправданно дорогое удовольствие. Доля синтетического компонента в этом типе масел составляет 40–50 %. Популярными являются смазки ENI I-RIDE RACING 5W40 (MOTO2), 7100 4T 10W-40 Motul, Sintetico 4T 10W-40 Repsol.

Необходимо помнить, что ни в коем случае нельзя смешивать масла вышеописанных типов, а также не стоит заливать вместе смазочные материалы с различной вязкостью.

Двухтактные двигатели чаще всего используются на легких кроссовых мотоциклах типа скутеров. Для материала, применимого для данного типа двигателей, введен специальный стандарт JASO M 345, в котором учтены особые требования к этим маслам. Одним из популярных вариантов смазки для двухтактных двигателей является JASO M 345.