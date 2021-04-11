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Аналог Aurus для гражданских за 47,5 миллиона рублей выехал на испытания

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Речь идет о премиальном автомобиле китайской марки Hongqi, которая начала тестировать новое поколение популярного седана L5.
Этот автомобиль изначально создавался для элиты Китая, но в результате стал доступен для покупки и для обычных клиентов.

Уже скоро автомобиль получит преемника, тестовый прототип которого был замечен в ходе испытаний. Шпионские фото уже появились в сети.

Судя по всему преемник седана будет выполнен в стилистике флагманского Н9. Его моторная гамма изменится, и там ожидается появление четырехлитрового двигателя, пару котором составит 8-скоростной автомат и заднеприводная система.

От шестилитрового 408-сильного двигателя в компании откажутся. Актуальная версия модели в Китае продается по цене до 4 млн юаней, а это 47,5 млн рублей.

Аналог Aurus для гражданских за 47,5 миллиона рублей выехал на испытания

Aurus
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