Внедорожники ВАЗ-2121 «Нива» продаются на территории Германии, где носят название Lada Taiga.

Эти автомобили стали доступны для покупки на сайте Lada4you.de, где также указали стоимость. Новые внедорожники Lada Taiga предлагаются в Европе за 1,5 миллиона рублей в эквиваленте.

В описании автомобили описывают как «абсолютная легенда» среди 4х4. Стоит отметить, что официально компания АвтоВАЗ внедорожники в Германию не поставляет, что связано с необходимостью его доработки под современные экологические стандарты.

Однако при этом в сети регулярно появляются сообщения о возобновлении продаж внедорожников в Германии.

Например, в прошлом месяце в сообществе Lada in Europa Club появились фото внедорожников на автовозе, причем сообщалось, что они имеют двигатели стандарта «Евро-6».

Ранее местные дилеры заявляли, что готовы самостоятельно дорабатывать внедорожники под действующие стандарты, что по всей видимости они и стали делать, чтобы оставить в продаже все еще востребованные авто.