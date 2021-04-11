Новый электрический грузовик от Geely станет конкурентом Tesla Semi в 2021 году

Китайская компания решила создать собственный тягач, оснащенный электрической силовой установкой.

В частности, речь идет о грузовике, который на рынке сможет составить конкуренцию американскому Tesla Semi.

Недавно Geely распространила в Сети первые изображения новинки, название которой пока не раскрывают, но известно, что она получила индекс AD21.

Грузовик представляет собой электрический магистральный тягач, который представят до конца года. Модель имеет необычный дизайн и обтекаемые формы.

По предварительным данным, такой грузовик на одной подзарядке сможет проезжать до 1000 км. Другие подробности пока не раскрываются.

Стоит отметить, что продажами нового электрогрузовика будет заниматься подразделение китайского подразделения с названием Farizon.