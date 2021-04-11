Haval показал новые внедорожники Big Dog и Wey Tank 300 для рынка РФ

Уже скоро модельный ряд китайского бренда в России пополнится новыми моделями.

В планах компании Haval начать в России продажи таких внедорожников как Big Dog и Wey Tank 300, которые были продемонстрированы на конференции в Сочи.

Оба автомобиля созданы в ретро-стиле и получили яркий цвет кузова. В сети уже появились первые фотографии новинок, которые оказались в распоряжении портала «Китайские автомобили». Внедорожник Wey Tank 300 по габаритам сопоставим в УАЗ Патриот, но дорожный просвет немного больше и составляет 224 мм.

На китайском рынке этот автомобиль имеет 2.0-литровый двигатель мощностью 227 л.с., пару которому составляет 8-скоростная автоматическая КП и полноприводная система. На китайском рынке эта модель продается по цене от 2.0 млн рублей в эквиваленте.

Вторая модель с названием Big Dog имеет длину 4 620 мм, а расстояние между осями составляет 2 738 мм. В движение этот внедорожник приводится турбированным 169-сильным ДВС, а в качестве трансмиссии доступен 7-ступенчатый робот.

Еще в моторной гамме есть двухлитровый 211-сильный двигатель. Стоимость этого автомобиля в Китае составляет 1,4 млн рублей минимум.

Источник: Китайские автомобили.