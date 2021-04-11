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Национальный автомобильный союз озвучил водителям в РФ признаки некачественных шин

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Представитель Национального автомобильного союза рассказал автомобилистам, на что нужно обращать внимание при установке шин.
Уже скоро большинство российских водителей массово начнут менять автомобильные шины с зимней на летнюю.

В связи с этим президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью на радио Sputnik рассказал, как выявить некачественные или непригодные для использования шины.

К тому же он отметил, что в целом к шинам нужно предъявлять строгие требования, так как движение на дорогах становится быстрее.

По словам Шарапина, перед установкой нужно оценить состояние каждой покрышки, а также глубину протектора шин. Если последняя недостаточная, то такие шины лучше не использовать.

«Если у автомобиля проблемы со сходом-развалом, то у вас правая или левая часть покрышки будет «съедена» больше, чем другая, такую резину устанавливать не стоит», – добавил Антон Шапарин.
Также нужно обращать внимание на трещины и порезы.

При желании сэкономить на покупке шин можно обратится ко вторичному рынку, но в таком случае нужно внимательно осмотреть каждую покрышку, чтобы на ней не было трещин, порезов или других повреждений.

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