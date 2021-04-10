Стало известно, почему растет спрос на ушедшие из России автомобили

Автомобильные эксперты в России решили разобраться, почему ушедшие с российского рынка машины, становятся популярными на вторичном рынке.

С каждым годом число автомобилей, официально представленных на первичном рынке, неуклонно сокращается.

Только за последний год с рынка ушли 23 модели, и на сегодняшний день показатель составляет 329 авто против 442 в 2014 году. Большинство автомобилей прекращают продавать из-за непопулярности, когда компании оставляют в модельной линейке в России только востребованные модели.

Некоторые автомобили типа Mercedes-Benz AMG GT или Toyota Supra не пользовались спросом на первичном рынке, но и на рынке подержанных машин они не являются востребованными.

Однако, есть машины, которые прекращают продавать из-за высокой цены, которая получается при поставках их из-за границы.

При этом такие авто зачастую становятся популярными на вторичном рынке. Как объяснили в «Российской газете», ссылаясь на специалистов, подобные машины с одной стороны становятся популярными из-за цены, а с другой стороны автомобилистов пугает их низкая ликвидность и ограниченное предложение.

Но вот это не касается, например, Ford Focus. Также до сих пор пользуются спросом ушедшие из России недорогие модели Opel и Chevrolet, ведь для таких авто до сих пор можно приобрести запчасти и комплектующие благодаря обязательствам по гарантийному техническому обслуживанию, которые компании выполняют.

Среди самых востребованных авто на вторичном рынке, которые покинули страну, лидерство оказалось за седаном Datsun on-DO.

Также существенный рост продаж показывает и mi-DO, но его доля в продажах меньше, чем у седана. В последнем отмечают хорошую ликвидность, ведь за три года он потерял только 16% от первоначальной стоимости.

На втором месте оказался Subaru Legacy, а в тройке лидеров находится Jeep Cherokee. Отдельно отмечают и Chevrolet Camaro, который хоть и имеет стоимость около 2 млн рублей, но показал рост на 54%.

По словам экспертов, решающим фактором все же является доступность сервисного обслуживания и запчастей, и если с этим проблем нет, то машины пользуются спросом.