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«АвтоВАЗ» лишил кроссовер Lada XRay дешевой комплектации Classic

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В руководстве российской компании снова пересмотрели комплектации автомобиля XRay.
На этот раз из списка исчезла версия Classic, которая была одной из самых доступных, так как продавалась за 717 900 рублей.

То есть теперь следующей комплектацией после базовой является Classic / Air, которая обойдется на 25 тыс. рублей дороже, чем Classic.

Эти комплектации отличались только наличием в Classic / Air кондиционера и вещевого ящика.

То есть теперь с «печкой» предлагается только Standard из 8 комплектаций, в которых доступен или кондиционер, или климат-контроль.

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