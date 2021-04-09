В модельной линейке ID в этом году появится новая модель, которую готовят специалисты немецкой компании.

Недавно Volkswagen распространил тизер нового электрического кроссовера ID.6, который технически буде повторять компактную модель Volkswagen ID.4.

Последний является второй серийной моделью новой линейки электрических автомобилей. Что касается Volkswagen ID.6, то впервые он дебютирует для китайского рынка, где и будет организована его сборка.

С предприятия в Китае, новину планируют поставлять в Северную Америку и Европу.

Новинка будет иметь три ряда сидений и несколько вариантов оформления. Другие подробности пока не раскрываются.