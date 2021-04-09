Hyundai показала компактный пикап Santa Cruz в новом видеотизере

Компания Hyundai снова подогревает интерес к своему пикапу и на этот раз производитель опубликовал видееотизер, в котором призывает не называть свой автомобиль пикапом.

В сообщении Hyundai говорится, что Santa Cruz не является пикапом в привычном понимании слова, так как это компактная модель и она отличается от Toyota Tacoma и Nissan Frontier.

Впрочем, такое высказывание не больше, чем маркетинговый ход. По сути Santa Cruz это все-таки пикап, пусть и небольших размеров.

Новый Santa Cruz получил некоторые дизайнерские решения от Tucson, а также он будет доступен в полноприводном исполнении.

Еще в нем заявлено наличие мощных двигателей. Одним из них будет турбированный дизельный агрегат. Сборка новинки будет организована на предприятии в штате Алабама, а официальная премьера состоится 15 апреля.