Новая модификация популярной модели будет отличаться лишь оформление, тогда как технически это все та же Skoda Octavia.

Skoda Octavia впервые получила спортивный вариант Octavia SportLine, в котором предлагают декоративные и спортивные элементы, а также другие настройки.

Отличаться новинка будет новыми колесными дисками, а также шильдиками с указанием принадлежности к спортивной версии.

В салоне автомобиля предлагают новое рулевое колесо, спортивные сидения, отделанные тканью ThermoFlux и логотипы.

Octavia SportLine будет доступна для заказа с любым двигателем и типом кузова, за исключением исполнения RS.

Основой для специальной версии стала комплектация Style, к которой за дополнительную плату еще можно заказать адаптивную подвеску Dynamic Chassis Control, подушку безопасности между передними сидениями, а также некоторые системы помощи водителю.