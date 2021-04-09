Haval представит и начнет производство в России нового кроссовера Haval Jolion

Китайский автопроизводитель намерен пополнить модельный ряд в России новым автомобилем.

Новинкой станет кроссовер с названием Haval Jolion, который скоро будет представлен официально.

Более того, в компании сообщили, что его сборка будет организована на предприятии в Тульской области. Там уже завершили подготовку к серийному выпуску новинки.

Ее производство организуют по полному циклу. Новый кроссовер должен поступить в продажу до конца весны.

В основе автомобиля располагается платформа LEMON, за счет которой в моторной гамме будет 1,5-литровый двигатель.

Его мощность составит 143 л.с. при 210 Нм. Среди трансмиссии предложат семискоростной робот или механику на шесть ступеней.

Система привода на все колеса не будет доступна даже за дополнительную плату. Длина модели оставляет 4 480 мм, а расстояние между осями – 2 700 мм.