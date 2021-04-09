Российский автомобильный рынок с пробегом в марте 2021 года вырос на 10,4%

В то время как рынок новых автомобилей в прошлом месяце сократился, положительная динамика наблюдается на вторичном авторынке.

В марте россияне купили 476 тыс. подержанных машин, а этот результат оказался на 10,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, о чем сообщили аналитики «Автостат».

Автомобили марки LADA все также остаются самыми покупаемыми на рынке подержанных машин. Их было продано в марте 111,5 тыс. экземпляров, что на 9,8% больше.

На втором месте в списке самых продаваемых оказались модели японской марки Toyota (53,8 тыс. шт.; +7,8%).

Третий результат у машин Nissan (26,9 тыс. ед.; +6,6%), а в первую пятерку еще входят Hyundai (26,6 тыс. шт.; +13,5) и KIA (25,9 тыс. ед.; +12,9%).

В агентстве также добавили, что по итогам первого квартала на вторичном авторынке было продано 1 244 800 авто, а это на 3,3% больше.