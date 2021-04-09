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Ремонт Ford в ЕКБ

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Специализированный автосервис Ford в Екатеринбурге – это опытные мастера, собственный склад запчастей и расходных материалов, ремонт авто, соответствующий требованиям и техническим картам производителя. Автомобиль популярного американского бренда нуждается в регулярном обслуживании. Периодическая диагностика и своевременное устранение неисправностей обеспечивают комфорт и безопасность водителя, а также поддерживают рыночную стоимость машины для дальнейшей перепродажи.

Для выполнения ремонта используются оригинальные или аналогичные детали, соответствующие стандартам. Благодаря современному оснащению сервиса услуги представляются в сжатые сроки, а механикам удается эффективно устранить серьезные неисправности узлов.

Комплексное техобслуживание Ford

Обращаться в сервис стоит не только при наличии явных неисправностей, например, посторонних шумов, толчков, протекании масла. Регулярная диагностика и комплексное техническое обслуживание машины помогут избежать серьезных поломок и дорогостоящего капремонта. Записаться можно здесь.

Востребованные услуги сертифицированного автосервиса:

  • Замена технических жидкостей (масло в двигателе и КПП, тормозная жидкость, жидкость АКПП, системы охлаждения и другие);
  • Замена фильтров (воздушный, салонный);
  • Обслуживание и ремонт двигателя, тормозной системы, ходовой части, рулевого управления и других узлов;
  • Профилактические работы (очистительные, смазочные, крепежные и другие).

Грамотно составить план ремонтных работ помогает компьютерная диагностика. Используя специализированное программное обеспечение, мастера точно определяют малейшие неисправности или сбои в системе управления, при необходимости регулируют работу топливной системы, устраняют ошибки электроники. Диагностика машины занимает минимум времени.

Преимущества специализированного автосервиса Ford:

  • Соответствие стандартам бренда;
  • Опытные механики;
  • Новейшее оборудование;
  • Доступ в зону ремонта;
  • Наличие необходимых запчастей на складе;
  • Гарантия качества на все виды услуг.

Проводим комплексную диагностику и ремонт автомобилей марки Ford, работаем с оборудованием нового поколения и надежными расходными материалами. Предлагаем цены ниже, чем у в официальной сети. Проконсультируйтесь и запишитесь на диагностику машины можно по телефону, указанному на сайте.

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