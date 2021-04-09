Какими бывают моторные масла

Срок эксплуатации авто тесно связан с обеспечением надлежащего ухода за его мотором. Чтобы успешно выполнять эту работу, необходимо правильно подобрать смазку для данного агрегата.

Полезные советы по выбору моторного масла

Надлежащий уход за мотором предполагает регулярную замену масла в нем. Стоимость замены масла в двигателе не зависит от сорта смазки. Чтобы подобрать подходящий сорт, нужно учитывать следующие факторы:

Допуск производителя авто. В первую очередь при подборе смазки надо изучить рекомендации, содержащиеся в сервисной книжке транспортного средства.

Предыдущая смазка в моторе. В случае покупки авто на вторичном рынке необходимо выяснить у его предыдущего владельца, какое масло было использовано им в последний раз. Это важно, так как между некоторыми моторными маслами происходит химическая реакция, пагубно отражающаяся на функционировании агрегата. Если узнать это не удалось, то перед заменой масла двигатель обязательно нужно промыть.

Вязкость, тип и класс смазки. Учет всех этих факторов позволит купить моторное масло, которое полностью соответствует особенностям конкретного двигателя.

Классификация моторных смазок по SAE

Купить масло Лукойл, подходящее по вязкости, поможет классификация по SAE. В ней используются обозначения из двух чисел, которые разделены английской буквой W. Начальные цифры указывают на наиболее низкую температуру, при которой имеется возможность провернуть двигатель. Следующие за буквой W цифры обозначают допустимые границы изменения вязкости масла при температуре 100 градусов по Цельсию. Если автомобиль имеет пробег менее 50% от максимального, то нужно использовать смазки классов 5W30 либо 0W20. При превышении данного показателя предпочтение надо отдать маслу класса 5W40.

Классификация моторных смазок по API

В соответствии с данной классификацией, категория «S» включает в себя смазки, которые рассчитаны на моторы, работающие на бензине. Категория «С» включает в себя масла, которые рассчитаны на двигателе, работающие на дизельном топливе. Уровни эксплуатационных качеств обозначаются по API второй буквой, порядок которой указывает на качество: класс смазки тем выше, чем сильнее она удалена от начала алфавита.

Существует большое число разновидностей моторных масел, так что выбрать среди них оптимальный вариант для конкретного авто может быть нелегко. Приведенные выше сведения помогут принять правильное решение.