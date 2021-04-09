В Dacia проводят испытания семиместного кроссовера Grand Duster 2022 года

В Румынии на дорожных тестах был замечен семиместный вариант Dacia Duster. На российском рынке эта модель предлагается под названием Renault Duster.

Источник сообщает, что семиместный Dacia Duster в длину будет 4500 мм, у него увеличат колесную базу и задний свес. Также будет изменена задняя оптика.

В продажу модель должна поступить под названием Dacia Duster Grand. Стоит отметить, что проект по семиместной версии популярного кроссовера существует с 2017 года, но автопроизводитель не спешил его реализовывать полноценно.

Dacia Duster Grand на европейском рынке будет предлагаться с моторами как у пятиместной модификации.

Возможно еще в моторную гамму добавят 1.0 турбодвигатель мощностью 100 л.с.

Презентация семиместного Duster должна состояться до конца текущего года.