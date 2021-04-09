Главная » Новости

Renault запустила в РФ сервис дистанционного управления автомобилями Renault Connect

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Как сообщили в пресс-службе, компания Renault стала первой в массовом сегменте, которая автовладельцам предоставила полноценный сервис.
Сервис Renault Connect является собственной разработкой компании, который будет доступен в автомобилях с мультимедийной системой EasyLink

Renault Connect позволит автовладельцу авто через смартфон управлять некоторыми функциями автомобиля (запускать мотор, включать климатическую установку и отпирать замки дверей).

Через смартфон также можно будет узнать о пробеге автомобиля, его местоположении и состоянии центрального замка.

В целом Renault Connect является единой платформой, которая состоит из телематическиого блока, приложения для смартфона MY Renault и мультимедийной системы EasyLink с возможностью обновления по «воздуху».

renault Renault Connect
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика