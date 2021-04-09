Renault запустила в РФ сервис дистанционного управления автомобилями Renault Connect

Как сообщили в пресс-службе, компания Renault стала первой в массовом сегменте, которая автовладельцам предоставила полноценный сервис.

Сервис Renault Connect является собственной разработкой компании, который будет доступен в автомобилях с мультимедийной системой EasyLink

Renault Connect позволит автовладельцу авто через смартфон управлять некоторыми функциями автомобиля (запускать мотор, включать климатическую установку и отпирать замки дверей).

Через смартфон также можно будет узнать о пробеге автомобиля, его местоположении и состоянии центрального замка.

В целом Renault Connect является единой платформой, которая состоит из телематическиого блока, приложения для смартфона MY Renault и мультимедийной системы EasyLink с возможностью обновления по «воздуху».