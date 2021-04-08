Премьеру Alfa Romeo Tonale отложили на год из-за необходимости доработки

Презентация нового компактного кроссовера от Alfa Romeo должна была состояться в начале осени 2020 года, но сроки дебюта перенесли.

Как стало известно, в компании решили отложить презентацию на год, так как руководство бренда оказалось недовольно производительностью силовой установки.

В частности, глава марки Жан-Филлип Импарато заявил о том что он не доволен производительностью гибридной установки, в связи с чем отправил ее на доработку.

Напомним, новый кроссовер получит название Tonale в честь горного перевала в Италии. Его позиционируют как конкурента Audi Q3.

Компактный кроссовер в виде концепта показали еще в 2019 году в рамках Женевского автосалона.

Предполагается, что дизайн товарной модели будет мало чем отличатся от концепта. В основе кроссовера расположится платформа от Stelvio.