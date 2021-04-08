Hyundai Kona N 2022 года станет первым в линейке кроссовером с роботизированной КП

Компания Hyundai в этом году представит спортивную модификацию своего кроссовера Kona.

Автомобиль Hyundai Kona N 2022 модельного года, как выяснилось, станет первым в истории спортивного подразделения Hyundai N автомобилем, который предложат только с роботизированной КП.

Речь идет о 8-ступенчатой трансмиссии N DCT, оснащенной двойным сцеплением. Коробка передач получит три режима работы, в числе которых стандартный N Power Shift, трековый N Track Sense Shift и экстремальный N Grin Shift.

Последний режим будет работать только 20 секунд и предназначен для максимального ускорения, оптимизируя при этом мощность двигателя и работу КП.

Перерыв после первого ускорения составит минимум 40 секунд, и только после этого можно еще раз быстро ускоряться.

Еще в кроссовере заявлены режимы работы Normal, Eco, Sport, N и Custom. В движение новинка будет приводиться двухлитровым бензиновым агрегатом с турбиной, мощность которого составит 280 л.с.