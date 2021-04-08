Все, что нужно знать про автоломбарды

Автоломбард – это простой способ получения займа. Выдается он под залог транспортного средства. В Алматы автоломбарды пользуются особой популярностью. Это объясняется низкой процентной ставки, получением денег в день оформления заявки и минимальными требованиями к заемщику. Однако, несмотря нас ряд преимуществ, получение такого займа имеет несколько особенностей, о которых важно знать.

Что такое автоломбард

Автоломбард представляет собой кредитную организацию, выдающую ссуду под залог автомобиля. Важно отметить, что ТС должно полностью погашать финансовые риски компании, а также являться активом при оформлении сделки. Сдать в автоламбарды Алматы можно ТС следующего вида:

легковой автомобиль;

мотоцикл;

грузовое авто;

трактор, комбайн и другую технику.

Кредитные организации данного типа принимают как иномарки, так и авто отечественного производства любого года выпускам. Благодаря этому каждый автовладелец может получить на руки нужную ему сумму денег.

Форма залога

На данный момент существует 2 формы залога транспортного средства:

Под залог ПТС. Сама машина (или иной транспорт) остается у собственника. После получения займа он вправе продолжать пользоваться авто. В автоломбард сдается только паспорт транспортного средства. Под залог ТС. В этом случае машина помещается на специальную стоянку. После возврата полной суммы займа владелец имеет право ее забрать.

Каждый из видов займа имеет свои преимущества. Например, во втором случае финансовая организация несет ответственность за сохранность залогового авто. При оформлении ссуды под залог ПТС заемщик также продолжаете пользоваться машиной.

Как получить займ под залог автомобиля

Одним из преимуществ организаций данного типа является быстрое оформление займа. В Алматы деньги выдаются в течение 30-60 минут. Для этого потребуется представить следующие документы:

паспорт заемщика;

ПТС;

документ, подтверждающий право собственности на ТС;

СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства).

Важно понимать, что автоломбарды не проверяют платежеспособность клиентов, из-за чего сильно рискуют. Именно поэтому организация имеет право выставить залоговый автомобиль на продажу, если за него не будут вноситься платежи.

Как выбрать кредитную организацию в Алматы

Сегодня существует большое количество автоломбардов. Чтобы выбрать среди них лучшую кредитную организацию, рекомендуется обращать внимание следующие критерии:

репутация;

процентная ставка;

отсутствие скрытых платежей и комиссий;

сроки рассмотрения заявки и получения денег;

возможность отсрочки платежа;

максимальные сроки кредитования;

отсутствие санкций на досрочное погашение.

Также будет полезно изучить отзывы клиентов. В 80% случаях они должны быть положительными. Всем вышеперечисленным критериям соответствует «Сейф-ламбард». У данной организации безупречная репутация,. Главное тому подтверждение – многочисленные положительные отзывы.

Почему автоломбард лучше банка

В отличие от банков, автоломбарды имеют ряд неоспоримых достоинств:

быстрое рассмотрение заявки;

высокий процент одобрения;

не требуется справка о доходах;

свободный график погашения долга;

не нужны поручители.

Кроме того, многие финансовые организации, выдающие займ под залог авто, предоставляют возможность получить отсрочку платежа и ряд других привилегий.

Самое главное – регулярно вносить платежи. После того, как сумма кредита будет полностью погашена, компания возвращает транспортное средство. Если заемщик перестает платить, то автоломбард пытается найти с ним компромисс. В том случае, когда это не представляется возможным, авто выставляется на аукцион. Заемщик имеет право выкупить его первым.