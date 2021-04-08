Разновидности современных биноклей

Зрительная труба или монокуляр – не слишком удобное оптическое устройство для повседневного использования. Бинокли выглядят более предпочтительным вариантом, позволяют оценить картинку сразу двумя глазами. Конечно, чтобы пользоваться ими было удобно, нужно ответственно отнестись к выбору, правильно определить необходимую модель.

Классификация оптических приборов

Они представлены следующими классами:

Стандартный бинокль универсален, позволяет решать множество задач, требующих увеличения картинки. Он хорош на природе или стадионе. Дополнительные функции, как правило, отсутствуют, либо их набор минимален, однако, к удобству использования нельзя предъявить никаких претензий. Устройство хорошо в качестве первого, чтобы понять, какие функции могут понадобиться в дальнейшем;

Компактные бинокли легко помещаются в кармане, именно это – их основное достоинство и отличие. За компактность приходится расплачиваться небольшой кратностью увеличения, а также малой приспособленностью к работе в условиях недостатка света;

Массивные бинокли – противоположность компактов. Для их оснащения используются внушительные объективы, чувствительные к свету, позволяющие вести наблюдение даже в ночное время. Диаметр линз также способствует расширению поля зрения;

Бинокль с оптической стабилизацией. Смещение линз позволяет компенсировать дрожание рук, картинка становится резче, чище. Конечно, усложнение оптической схемы сказывается на стоимости, но если планируется вести наблюдение в движении, к примеру, с катера, переплата однозначно оправдана;

Бинокли ночного видения незаменимы при ведении наблюдений в условиях ограниченной освещенности. Принципы работы разные, одни модели увеличивают объем собираемого света, другие реагируют на инфракрасное излучение (тепло) и преобразуют его в картинку.

Специализированные модели

В этой группе, главным образом, нужно говорить о морских и военных биноклях. В отличие от стандартных, “гражданских”, аналогов, они отличаются усиленными корпусами. Нередко используется не пластик, а металл, защищающий оптические элементы от ударных нагрузок, царапин, обеспечивающий герметичность. Такие бинокли более чувствительны к свету, что позволяет вести наблюдение в условиях тумана или ночью, когда ощущается явная нехватка света. Допустимо оснащение дополнительными функциями, дальномерами, компасами, приборами ночного видения.